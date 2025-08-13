The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela detiene a dos hombres procedentes de Colombia por transportar 12 kilos de droga

Caracas, 13 ago (EFE).- Militares de Venezuela detuvieron a dos hombres procedentes de Colombia por transportar 12,080 kilos de cocaína, informó este miércoles la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La institución militar precisó en su cuenta de Instagram que el arresto se hizo en el estado fronterizo con Colombia Táchira, en el oeste del país, durante labores de inspección en vehículos y personas.

De esta forma, agregó la información oficial, se halló droga, que estaba oculta «a manera de doble fondo bajo el asiento trasero de un vehículo marca Ford». Según la GNB, el destino del cargamento de cocaína era la ciudad de Mérida, en el estado homónimo (oeste).

El martes, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que, en el transcurso de este año, las autoridades han incautado y luego incinerado 51.664 kilos de drogas.

En un operativo reciente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana halló 42 kilos de marihuana en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) y destruyó un campamento logístico «utilizado como centro de operaciones» por organizaciones criminales.

La institución militar aseguró que este cargamento estaba destinado «a financiar actividades terroristas que atentan contra la paz de la nación», informó el Ministerio de Interior y Justicia.EFE

