Venezuela detiene a Guanipa y ordena arrestos domiciliarios mientras debate amnistía

Caracas, 9 feb (EFE).- Las autoridades de Venezuela confirmaron el lunes la nueva detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa luego de que encabezara una caravana al salir de prisión el domingo, y ordenaron el arresto domiciliario de los también opositores detenidos Freddy Superlano y Perkins Rocha, unas medidas que se anuncian a las puertas del debate esta semana de una ley de amnistía.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, denunció este lunes en una rueda de prensa que desconoce el paradero de su padre luego de que «hombres no identificados» se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

Ninguna autoridad, prosiguió, le ha informado de si el dirigente político está siendo trasladado a su residencia en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), o a algún otro lugar para cumplir con esta nueva medida.

«Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país», añadió el hijo de Guanipa.

Sin embargo, horas después, Orlando Moreno, coordinador nacional de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora María Corina Machado, dijo a la prensa que Guanipa se encontraba detenido en el comando policial de Mariperez, en el norte de Caracas.

Ante este hecho, el partido Primero Justicia convocó a una protesta en Maracaibo para exigir la libertad de Guanipa.

Horas en libertad

Guanipa había sido excarcelado la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

Este lunes, la Fiscalía informó, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada» a Guanipa por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase «a un régimen de detención domiciliaria».

Entretanto, el abogado de Guanipa, Joel García, reiteró que el tribunal solo estableció la presentación cada 30 días ante la corte y la prohibición de salida del país.

«La Fiscalía habla de ‘incumplimiento’, pero la boleta de excarcelación exige presentarse cada 30 días. Si Guanipa salió ayer, es materialmente imposible incumplir una obligación cuyo plazo ni siquiera ha comenzado», argumentó en X.

Arrestos domiciliarios

El exdiputado Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país caribeño, según informó su partido Voluntad Popular (VP), que compartió en X un video del político reencontrándose con su familia.

Superlano publicó en la misma red social un mensaje en el que pide seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados en «las próximas horas».

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, indicó que el exdiputado tiene ahora una medida de arresto domiciliario, por lo que exigió su libertad plena.

Igualmente, Perkins Rocha, asesor jurídico de la PUD, fue excarcelado el domingo con «medidas cautelares muy estrictas», según informó su esposa, María Constanza Cipriani.

La PUD indicó a EFE que Rocha también tiene una medida de arresto domiciliario y Cipriani compartió en X una fotografía del abogado en la que se le ve con una tobillera electrónica.

Ley de amnistía en proceso

El viernes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que el proyecto de ley de amnistía, propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, será aprobado esta semana.

Además, anunció ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede de un comando de la Policía Nacional Bolivariana, la liberación de «todos» los presos políticos el mismo día que se apruebe el texto legislativo.

Por su parte, Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), pidió este lunes evitar señales contradictoras en proceso de amnistía.

El Parlamento, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera discusión el proyecto de ley de amnistía que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 687 presos políticos. EFE

