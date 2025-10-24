Venezuela dice prepararse ante un despliegue que se acerca «cada día más» a sus costas

Caracas, 24 oct (EFE).- El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca «cada día más» a las costas de la nación suramericana, en referencia a la presencia naval de Estados Unidos en el mar Caribe.

El ministro aseguró que los militares venezolanos se mantienen «inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro» del territorio, declaraciones que dio después de que el Pentágono anunciara el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Caracas. EFE

