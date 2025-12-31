Venezuela dice que «neutralizó» a cuatro miembros de «célula remanente» de grupo criminal

Caracas, 31 dic (EFE).- El Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó este miércoles que «neutralizó» a cuatro miembros de una «célula remanente» del «extinto grupo» de delincuencia organizada denominado «Tren del Llano» durante una operación policial y militar en el estado central de Guárico, donde operaba la banda.

En una nota de prensa, el despacho dijo que «tras hacer armas contra la comisión -policial-, resultaron neutralizados cuatro delincuentes», sin aclarar si fueron detenidos, heridos o asesinados.

Luego de «labores de investigación de campo (…) una comisión mixta de órganos policiales y militares dieron con el paradero de una célula remanente del extinto grupo estructurado de delincuencia organizada denominado Tren del Llano, lo que dio como resultado una intervención legal en el estado Guárico», dijo el ministerio en el texto.

El operativo se realizó en la parroquia Sosa del municipio Julián Mellado de Guárico y contó con la participación de funcionarios y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), según el ministerio.

También fueron incautadas diversas armas y «equipos de interés criminalístico, incluyendo dos fusiles AK103, un FAL, una subametralladora y dos pistolas calibre 9mm; 387 cartuchos de diferentes calibres, 20 cargadores, una granada fragmentaria, así como una antena, una planta eléctrica y varios equipos telefónicos».

A inicios de noviembre, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo que en Venezuela hay una «lucha frontal» contra la delincuencia.

«Hay estados que pasan no una semana, ni dos semanas, hasta un mes sin que ocurra un hecho delictivo grave. Nosotros tenemos que ir a cero delitos», señaló sin informar sobre la tasa anual de homicidios. EFE

