Venezuela dice que alerta de EE.UU. sobre milicias «se fundamenta en relatos inexistentes»

Caracas, 10 ene (EFE).- Venezuela respondió este sábado que la nueva alerta de Estados Unidos, sobre que milicias armadas buscan a ciudadanos del país norteamericano o pruebas de «apoyo» a Washington, «se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe».

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano dijo que «la totalidad de las armas de la república se encuentran bajo el control del Gobierno». EFE

