Venezuela dice que alerta de EE.UU. sobre milicias «se fundamenta en relatos inexistentes»

3 minutos

Caracas, 10 ene (EFE).- Venezuela respondió este sábado que la nueva alerta de Estados Unidos, sobre que milicias armadas buscan a ciudadanos del país norteamericano o pruebas de «apoyo» a Washington, «se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe».

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano dijo que «la totalidad de las armas de la república se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo».

Además, la Cancillería aseguró que la nación suramericana «se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad», con «todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad» funcionando «con normalidad».

«Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo», agregó.

El Gobierno de EE.UU. alertó este sábado de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de «apoyo a EE.UU.», y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan «inmediatamente» del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir «precaución» a los ciudadanos que están en el país suramericano.

La «situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida», señala el texto publicado en la web de la Embajada de EE.UU. en ese país, una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Las autoridades estadounidenses instan a los estadounidenses que sigan en Venezuela a tomar medidas de precaución «en los viajes por carretera» y a revisar la información actualizada de las aerolíneas que vuelven a operar en el país, y recuerda que sigue habiendo cortes de electricidad y servicio intermitente.

El Departamento de Estado de EE.UU. retiró en marzo de 2019 a todo su personal diplomático de la embajada estadounidense en Caracas y tanto sus operaciones como sus servicios consulares, incluidos de emergencia, siguen suspendidos, recuerda el texto, aunque su sitio web permanece activo.

El viernes, Venezuela anunció el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas», y confirmó la llegada de una delegación de funcionarios del Departamento de Estado estadounidense al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington. EFE

csm/gpv

(foto)