Venezuela dice que comparte con Vietnam la lucha «por la independencia»

2 minutos

Caracas, 18 dic (EFE).- Venezuela celebró este jueves los 36 años de relaciones diplomáticas con Vietnam y aseguró que sus vínculos están basados en la «lucha compartida por la independencia».

En una publicación en su canal de Telegram, el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, dijo que ambos países son hoy «pilares fundamentales en un mundo multipolar, firmes en su resistencia ante las pretensiones imperialistas».

«En nombre del presidente Nicolás Maduro, extendemos un saludo fraternal al Gobierno y al pueblo de Vietnam. Reiteramos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales, cimentados en el respeto mutuo y el apoyo recíproco», agregó el funcionario.

Venezuela y Vietnam establecieron relaciones el 18 de diciembre de 1989.

El país del sudeste asiático reconoció a Maduro como mandatario reelecto en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, un resultado que la mayor coalición opositora considera «fraudulento» y es cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.

El Gobierno venezolano se ha referido a la guerra de Vietnam (1955-1975) como un modelo en caso de que tocara defender el territorio de un invasor, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación latinoamericana.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que el objetivo es «desgastar» al «enemigo» con «acciones permanentes de hostigamiento, de no dejarlos dormir, de no dejarlos descansar y de llevarlos al desesperado, como -expresó- lo hizo en su momento el glorioso pueblo de Vietnam».EFE

