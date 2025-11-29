Venezuela dice que declaración de Trump suspende «unilateralmente» vuelos de migrantes

1 minuto

Caracas, 29 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que con la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo del país suramericano «permanecerá cerrado en su totalidad», Estados Unidos «ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos».

«A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta», reza un comunicad difundido por la Cancillería de Caracas a través de su cuenta de Instagram, en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. EFE

sc/lb/cpy