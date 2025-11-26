Venezuela dice que el envío de barcos para amenazar «militarmente» no es el camino

Caracas, 26 nov (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que «el camino no es enviar barcos» ni amenazar «militarmente» a su país, en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe, que Caracas ve como un intento de propiciar un cambio de régimen, al que la funcionaria llamó a derrotar.

«El pueblo venezolano es indestructible y llegó la hora de defender y de derrotarlos a ellos definitivamente, que entiendan que el camino es otro», declaró la funcionaria, en referencia a Estados Unidos, durante un discurso ante estudiantes de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos. EFE

