Venezuela dice que el informe de la ONU sobre derechos humanos está «repleto de falacias»

3 minutos

Redacción América, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró que el informe presentado este martes por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, sobre la situación en el país suramericano está «repleto de falacias», e hizo un llamado a rechazar la actuación del funcionario del organismo multilateral.

Türk, en una actualización oral sobre la situación en Venezuela, denunció que esta no ha mejorado en los últimos meses, con continuadas restricciones a la libertad de expresión y asamblea, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en un contexto de graves dificultades económicas y sociales.

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo en su canal de Telegram que la «falta de credibilidad del supuesto informe» de Türk «revela un preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los derechos humanos para -señaló- alinearse más con los intereses de potencias que condicionan su financiamiento a cambio de favores políticos».

«Es un deber moral rechazar de manera contundente la actuación del alto comisionado, quien, mientras ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano, elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país», dijo.

El jefe de la diplomacia venezolana agregó que esta situación «no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con la justicia y la equidad en el ámbito internacional».

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado señaló que periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y al riesgo de detención arbitraria, y que muchos se ven obligados a abandonar el país por esta intimidación y persecución.

También denunció una intensificación de las represalias contra familiares de voces disidentes y señaló que desde julio se ha documentado la detención de al menos 17 personas en relación con las actividades de sus familiares, mientras otros 12 están en paradero desconocido.

Türk expresó igualmente su temor a que la creciente presión militar de Estados Unidos sobre el país suramericano empeore la situación, y subrayó que su oficina ha recibido denuncias de alistamientos forzosos en la Milicia Bolivariana venezolana, incluidos adolescentes y personas mayores.

El pasado 10 de diciembre, el alto comisionado pidió una desescalada de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, e insistió en que los repetidos ataques estadounidenses contra embarcaciones son una violación del derecho internacional. EFE

ame/rrt