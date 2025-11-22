Venezuela dice que está respondiendo con la «cara bien levantada» pese al «poder» de EEUU

Caracas, 22 nov (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que su país está respondiendo con la «cara bien levantada» pese al «poder» que reconoció tiene Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe que, según el jefe militar, representa una «amenaza».

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino consideró a Estados Unidos como «uno de los imperios más genocidas de la humanidad», al tiempo que advirtió que el país norteamericano tiene «tanto poder» desde «todo punto de vista: tecnológico, económico, financiero, militar, siempre -subrayó- para hacer daño y para preservar sus intereses».

Sin embargo, añadió, Venezuela se está defendiendo pese a «toda la operación psicológica en marcha» y el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe para «destruir» a Venezuela.

«El imperialismo norteamericano se antojó de amenazarnos aún más con aviones bombarderos, con buques misilísticos (sic), con submarinos de propulsión nuclear en el Caribe ¿y nosotros qué hicimos? Respondimos con mayor unión nacional», aseguró el ministro de Defensa.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su iniciativa ‘Lanza del Sur’ y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual «agresión».EFE

