Venezuela dice que Estados Unidos pretende «devolver en urnas» a jóvenes estadounidenses

Caracas, 12 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que EE.UU. pretende «devolver en urnas» a jóvenes estadounidenses, en un contexto en el que mencionó que el país norteamericano «pretende hacer una guerra» en Latinoamérica y en el Caribe, algo que coincide con el despliegue aeronaval ordenado por Donald Trump en aguas caribeñas.EFE

