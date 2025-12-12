The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Venezuela dice que Estados Unidos pretende «devolver en urnas» a jóvenes estadounidenses

Caracas, 12 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que EE.UU. pretende «devolver en urnas» a jóvenes estadounidenses, en un contexto en el que mencionó que el país norteamericano «pretende hacer una guerra» en Latinoamérica y en el Caribe, algo que coincide con el despliegue aeronaval ordenado por Donald Trump en aguas caribeñas.EFE

