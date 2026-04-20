Venezuela dice que la Justicia otorgó «medidas alternativas» a 51 personas detenidas

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Caracas, 20 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este lunes que la Justicia otorgó la semana pasada «medidas alternativas» a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la convivencia y paz, instalado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que las medidas fueron solicitadas para personas «procesadas o condenadas» por delitos relacionados con «atentados contra la institucionalidad democrática», sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas. EFE

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