Venezuela dice que la presión «debe continuar» hasta lograr una «paz justa» para Palestina

2 minutos

Caracas, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela afirmó este lunes que la presión internacional «debe continuar» hasta que se logre una «paz justa» para Palestina, cuando está pronto a firmarse, hoy mismo, el fin de la guerra en Gaza, que ya ha avanzado con la liberación de rehenes israelíes vivos y prisioneros palestinos.

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro destacó que la «movilización popular internacional, junto a la presión política y diplomática global, incluida la de los Estados y pueblos árabes y musulmanes del mundo, han sido decisivas para abrir este proceso» de paz.

Por tanto, agregó, «dicha movilización debe continuar hasta que se cumplan plenamente los mandatos de la legalidad internacional, en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen la retirada de las fuerzas de ocupación de los territorios invadidos en 1967 y la creación del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital».

El Gobierno venezolano señaló que este acuerdo tiene lugar «luego de la destrucción casi total de la Franja de Gaza, donde -indicó- más de 65.000 personas, en su mayoría niñas, niños, mujeres y civiles indefensos, fueron asesinadas por los bombardeos criminales de las fuerzas ocupantes sionistas, en flagrante violación del derecho internacional humanitario».

«Venezuela sostiene que la paz verdadera solo podrá alcanzarse mediante la aplicación de la justicia internacional, que implique la investigación y el enjuiciamiento de los criminales de guerra y violadores de derechos humanos responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino», manifestó.

Para este lunes, está previsto que se firme un acuerdo de paz en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij. Ni Israel ni el grupo palestino Hamás estarán presentes, sin embargo, en esta cita, a la que sí acudirán una treintena de jefes de Estado, de Gobierno o líderes de organismos internacionales. EFE

rbc/lb/eav