Venezuela dice que la respuesta ante la «agresión» debe ser la «ofensiva revolucionaria»

Caracas, 9 dic (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró este martes que la respuesta ante la «agresión» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe, debe ser la «ofensiva revolucionaria» y la construcción de un movimiento que le pueda dar respuesta al «imperialismo» y a sus aliados.

En la inauguración de la Asamblea de los Pueblos, en Caracas, el titular de Exteriores propuso la construcción de acciones concretas para darle respuesta a Estados Unidos y a sus operadores que, dijo, «pretenden rendirse» y «caer de rodillas».

«Así que esperamos que de acá salga algo concreto (…) donde confluyan todas las fuerzas soberanas, progresistas, independientes, de amor, no solo por nuestra América», añadió en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La Asamblea de los Pueblos, de acuerdo al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se celebrará en Caracas entre este martes y próximo jueves, con delegaciones internacionales que discutirán diversos temas como ‘paz versus militarización de América Latina y el Caribe’ y ‘guerra económica y extorsión política’, así como ‘medidas coercitivas unilaterales, aranceles punitivos y asfixia financiera contra los pueblos’.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días «contados» y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

«Sus días están contados», declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El gobernante evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

«No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?», señaló.

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

Desde finales de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas ha denunciado como una amenaza que busca un cambio de Gobierno.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.EFE

