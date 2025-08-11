The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela dice que no reconocerá ninguna decisión de la CIJ sobre controversia con Guyana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que no reconocerá «bajo ningún concepto» cualquier decisión que emita la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en torno a la disputa territorial con Guyana sobre el Esequibo, luego de entregar un nuevo documento con la que describió como la «verdad absoluta» de los derechos de la nación petrolera sobre esta zona.

«En consecuencia, no reconocemos bajo ningún concepto el proceso judicial fraudulento, incoado por Guyana, ni acataremos sentencia alguna que se emita en este asunto», señaló la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en una declaración leída ante los medios de comunicación.

La funcionaria informó que este lunes representantes del Estado venezolano entregaron una serie de documentos que contienen, aseguró, pruebas «más que suficientes» de un «pretendido» despojo de lo que Caracas reclama como parte de su territorio.EFE

