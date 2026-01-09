Venezuela dice que sigue la agenda de cooperación con Rusia, tras ataque militar de EE.UU.

Caracas, 9 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó este viernes que se mantiene la agenda de cooperación entre su Gobierno y Rusia, país al que reiteró su agradecimiento por el apoyo frente al ataque militar de Estados Unidos.

«Seguimos trabajando la agenda de cooperación entre ambos países», dijo Gil en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, tras una reunión con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárovcon.

En este sentido, indicó que recibió un «renovado mensaje de solidaridad y apoyo» de Rusia tras los ataques estadounidenses en Venezuela, que calificó como una «agresión militar ilegal e injustificada», y que llevaron a la captura -que Venezuela denuncia como «secuestro»- del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Coincidimos en la importancia de defender conjuntamente el diálogo, la diplomacia y el respeto a las normas internacionales y a la soberanía de los pueblos como las únicas vías para fomentar relaciones bilaterales e internacionales», agregó.

Antes, Venezuela anunció este viernes el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias del «secuestro» del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

En un comunicado, la Administración chavista ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que al país suramericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harán «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática».

Asimismo, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las «labores correspondientes», sin precisar más detalles ni la fecha de partida.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó a EFE que envió a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país suramericano.EFE

