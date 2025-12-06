The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela dice que sus FF.AA. están listas para responder al que se «atreva a agredir»

Caracas, 6 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está «más que preparada» para dar una «respuesta contundente» a aquel que se «atreva a agredir» al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen.EFE

