Venezuela dice que sus Fuerzas Armadas listas para responder a quien se «atreva a agredir»

1 minuto

Caracas, 6 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está «más que preparada» para dar una «respuesta contundente» a aquel que se «atreva a agredir» al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen. EFE

