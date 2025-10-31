Venezuela dice que sus vecinos sufrirían las consecuencias más lamentables de intervención

Caracas, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela advirtió este viernes de que sus países vecinos son los que sufrirían «las consecuencias más lamentables de una intervención» por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación petrolera.

«No sería Venezuela la que pagaría las consecuencias más lamentables de una intervención de este tipo, estamos hablando de los países vecinos, Colombia, el Caribe, Brasil, la propia Guyana, la Trinidad y Tobago esa que su primera ministra (Kamla Persad-Bissessar) nos amenaza y ha asumido una posición de guerra. (…) Sufrirían las consecuencias más trágicas de cualquier intervención», afirmó el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil.

En la apertura del ‘Encuentro Parlamentario del Gran Caribe’, en Caracas, Gil aseguró que la desestabilización de la región sería «la primera de las consecuencias» si «una intervención militar se decidiera de manera irresponsable» por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

La reunión también contó con la participación del ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, quien dijo que «la llamada guerra contra las drogas» se trata de «una estrategia geopolítica» de EE.UU. para justificar «la intervención, el despliegue de tropas, la violación sistemática de soberanías, el robo descarado de recursos naturales, la imposición de aranceles arbitrarios» y «el control de territorios».

El Ejército estadounidense asegura que ha hundido 15 embarcaciones en doce ataques ocurridos en aguas del Caribe y del Pacífico en los que murieron al menos 61 personas, en una nueva etapa de la que señala como su guerra contra las drogas.

Caracas rechaza ese argumento e insiste en que se trata de un plan para propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela e imponer una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de los recursos naturales del país, principalmente el petróleo.

La ONU acusó este viernes al Gobierno de EE.UU. de «violar el derecho internacional» con estos ataques y afirmó que las personas a bordo de las embarcaciones fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales».

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó que estos «ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables», por lo que, consideró, deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen». EFE

