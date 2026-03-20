Venezuela e Italia acuerdan celebrar una rueda de negocios en energía y otras áreas

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Caracas, 20 mar (EFE).- Venezuela e Italia acordaron este viernes celebrar en una fecha por definir una rueda de negocios en áreas como energía, agricultura y otras de «importancia estratégica», informó el ministro de Exteriores del país suramericano, Yván Gil, tras una conversación telefónica con su homólogo italiano, Antonio Tajani.

«Acordamos la pronta realización de una rueda de negocios entre empresarios de ambos países en áreas de importancia estratégica como la energía, agricultura y agroindustria, ciencia y tecnología, entre otras», dijo Gil en redes sociales, sin precisar más detalles.

El canciller venezolano agregó que, además, evaluó con el también vicepresidente italiano una agenda de trabajo «orientada fundamentalmente hacia la cooperación económica y productiva».

Por su parte, Tajani reclamó la liberación de los presos políticos italianos en Venezuela y reiteró el apoyo de su Gobierno al «camino de reformas iniciado bajo el nuevo liderazgo de la presidenta interina (Delcy) Rodríguez», según informó el ministro del país europeo en su cuenta de X.

Asimismo, expresó la voluntad de Italia de mantener el diálogo con las autoridades venezolanas, basado en «el espíritu de los lazos históricos» que unen a ambas naciones y la «fuerte presencia italiana» en el país latinoamericano.

El ministro manifestó el deseo de reforzar la cooperación económica bilateral y trabajar con las empresas en un «plan concreto» que abarque los sectores considerados prioritarios para el desarrollo de ambos Estados.

El pasado enero, Caracas dijo que acordó con Roma elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Venezuela ha sido un encargado de negocios.

En febrero, el Parlamento, controlado por el chavismo, autorizó la designación de María Elena Uzzo como nueva embajadora ante Italia, nación en la que se venía desempeñando como jefa de misión diplomática.

La semana pasada, Venezuela firmó un acuerdo con la española Repsol y la italiana Eni que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento «para el desarrollo nacional» y «seguir avanzando en la ruta» de una nación exportadora de gas, según la mandataria encargada.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el pasado enero, Venezuela abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en pleno acercamiento con Washington.

El país petrolero también ha abordado recientemente el asunto energético con países como Colombia, Alemania y Túnez. EFE

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