Venezuela e Italia evalúan lanzar una ruta aérea para abrir el mercado al turismo

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Caracas, 16 jun (EFE).- Autoridades de Venezuela e Italia evaluaron lanzar una ruta aérea directa entre ambos países para beneficiar a las familias italo-venezolanas, así como para abrir el mercado a los turistas internacionales, informó este martes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Representantes de la aerolínea italiana ITA Airways, propiedad del Estado italiano y de la alemana Lufthansa, se reunieron de manera virtual con funcionarios del Gobierno venezolano, luego de que ambas naciones relanzaran sus relaciones diplomáticas en abril pasado luego de la liberación de ciudadanos del país europeo en Venezuela.

El canal estatal venezolano indicó que este acercamiento estratégico busca aprovechar la ubicación geográfica privilegiada de la nación en Suramérica para atraer nuevas inversiones, dinamizar el comercio, potenciar la hotelería local y robustecer la economía de las comunas y los prestadores de servicios turísticos.

En el encuentro participaron representantes de la aerolínea ITA Airways, así como la viceministra de Turismo Nacional, Nadia Mignogna; la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo; el viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio Prato; el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Edwing José Reyes; y el representante del Aeropuerto de Maiquetía, Pedro Saavedra.

El pasado 10 de abril, la subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Maria Tripodi, se reunió en Roma con el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, para relanzar la cooperación bilateral tras la liberación de ciudadanos italianos en Venezuela.

No obstante, la diplomática italiana reiteró la petición de su Gobierno para que «se libere a otros presos políticos italianos y se adopten medidas humanitarias para los más vulnerables», de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exteriores de Italia.

El pasado enero, Caracas dijo que acordó con Roma elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Venezuela ha sido un encargado de negocios. EFE

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