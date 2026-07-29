Venezuela entrega nota de protesta al embajador de Irán por expresiones «despectivas»

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Caracas, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela convocó este martes al embajador de Irán en Caracas, Ali Chegini, para entregarle una nota de protesta por unas «expresiones despectivas e impropias» sobre las instituciones y autoridades del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

Venezuela exigió «el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de Venezuela», indicó la Cancillería en su canal de Telegram, sin precisar cuáles fueron las declaraciones que motivaron la nota de protesta ni quién las emitió.

«El Gobierno venezolano reitera su posición acerca de las bases de las relaciones entre todos los países: el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del derecho internacional», subrayó.

Las relaciones entre Teherán y Caracas han sido muy estrechas desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), cimentadas en su oposición mutua a Estados Unidos.

Irán fue uno de los principales aliados del Gobierno de Nicolás Maduro -ahora detenido en Nueva York tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas- particularmente en 2020, cuando en Venezuela hubo una escasez de gasolina y Caracas acudió a Teherán para comprar combustible.

Dos meses después de la operación militar estadounidense en la que fue capturado Nicolás Maduro, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y Estados Unidos acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde principios de 2019, y ambos países han mostrado un acercamiento continuo. EFE

rbc/jrh