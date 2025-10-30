Venezuela envía 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras paso del huracán

Caracas, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este jueves el envío de 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica, tras la devastación causada por el huracán Melissa en esta zona del Caribe.

En una declaración al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el canciller, Yván Gil, señaló que 26 toneladas se enviarán a Cuba y unas 20 a Jamaica, en vuelos de la aerolínea estatal Conviasa.

Además, dijo, en «los próximos días» zarpará un barco con 3.000 toneladas de ayuda hacia Cuba.

Gil explicó que en el cargamento hay insumos médicos, alimentarios y de infraestructura, sin ofrecer mayores detalles.

«El paso del huracán nos exige salir al frente con la ayuda especial a la República de Cuba, Jamaica y otros pueblos», añadió.

Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo, agradeció al Gobierno de Nicolás Maduro el envío de la ayuda y destacó que la solidaridad del chavismo es permanente en la isla caribeña.

«No hay la más mínima duda de todo ese apoyo solidario que ha brindado el pueblo bolivariano hacia el pueblo cubano, esto es un refuerzo, un batallón de refuerzo», apuntó.

El huracán Melissa, que ha pasado de categoría 5 a 2, avanza hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

En Cuba dejó millones de personas sin fluido eléctrico e incomunicadas, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales. EFE

