Venezuela espera la llegada de más ayuda humanitaria tras recibir más de 1.200 toneladas

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Catia La Mar (Venezuela), 30 jun (EFE).- Venezuela espera la llegada de más ayuda humanitaria luego de haber recibido más de 1.200 toneladas en los últimos días por los terremotos de hace casi una semana, informó este martes el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Según cifras oficiales, los sismos causaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos.

En la localidad de Catia La Mar, en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos, Blanco indicó que una treintena de países han dado su apoyo y que la coordinación ha sido inmediata con representantes de Estados Unidos, de América Latina y el Caribe, Europa y Asia.

«Yo creo que, dentro de la tragedia, esta demostración de coordinación, de cooperación y de unidad es aleccionadora y, sin duda, marca un antes y un después en la historia de Venezuela», expresó.

Blanco dijo que se espera la llegada de más grupos rescatistas y de ayuda humanitaria para «atender la salud de los venezolanos» en centros de asistencia sanitaria instalados, principalmente, en La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron a causa de los terremotos.

Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, México, Argentina, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Vietnam y otras naciones del mundo han apoyado a Venezuela para enfrentar la emergencia.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

La funcionaria explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, hizo un llamamiento inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que «no cubrirá la totalidad del desastre».

El lunes, el director adjunto del PMA en Venezuela, Andrés Rodríguez, indicó a EFE que ya tenían dentro del país más de 3.000 toneladas de alimentos y que han estado en contacto con su oficina regional y global para, si fuese necesario, buscar más.

Según cifras oficiales, 6.461 personas han sido rescatadas, y en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares. EFE

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