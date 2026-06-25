Venezuela evalúa el impacto de potentes terremotos que ya dejan 164 muertos y 971 heridos

Compartir

4 minutos

Caracas/La Guaira, 25 jun (EFE).- Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblaban este jueves los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país y han causado al menos 164 muertos y 971 heridos.

Después de una noche y madrugada marcadas por al menos 30 réplicas, la luz del día dejó en evidencia la dimensión de una emergencia que tiene como principal protagonista al estado costero de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas.

En esa región frente al mar Caribe numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidas a escombros, lo que llevó a la presidencia encargada del país, Delcy Rodríguez, a declarar esa «zona de desastre natural».

Crecen las víctimas

Rodríguez, en una comunicación telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), confirmó 164 muertos y 971 heridos a causa de los movimientos telúricos e indicó que hasta primeras horas de este jueves se contabilizaban 30 réplicas.

Entre otras medidas, la mandataria anunció la conformación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos que su país tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.

También dio a conocer la creación de un fondo para la «atención inmediata de las víctimas de este desastre natural» y solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de «maquinaria amarilla para las labores de rescate».

La Guaira revive el dolor

La Guaira, conocida hasta 2019 como Vargas, fue escenario en 1999 de un fenómeno meteorológico que desató lluvias sin precedentes, inundaciones y aludes que se cobraron la vida de miles de personas. Otra vez es golpeada por la naturaleza.

En La Guaira, la capital homónima, así como en las localidades de Catia La Mar y el Caribe, según constató EFE, la desesperación se ha apoderado de habitantes de edificaciones afectadas y que desconocen el paradero de sus seres queridos.

Ante la poca presencia de autoridades y de cuerpos de rescate, muchos han asumido por cuenta propia la búsqueda de sus allegados.

«Eva, Eva, Eva», gritaban, por ejemplo, familiares de una mujer que se dispusieron a rescatarla de entre los escombros.

La emergencia golpea con fuerza un país que no estaba preparado para vivir sismos de tal magnitud y cuyos servicios básicos como agua y electricidad son deficitarios desde hace años, lo que se traduce en racionamientos de horas e incluso semanas.

Durante esta jornada, en La Guaira se registraron saqueos de algunos comercios.

Caracas, escombros y filas

Por su parte, en Caracas, los capitalinos pasaron en cuestión de horas del temor a las réplicas en medio de la noche, que obligaron a centenares de personas a pernoctar en las calles, a la realidad de una ciudad golpeada anímicamente y sorprendido por los enormes boquetes en las fachadas.

Filas de personas buscando abastecerse de alimentos, botellones de agua y combustibles se podían observar en la ciudad, donde los sismos derrumbaron edificios en zonas en el este y el centro caraqueño.

EFE fue testigo de cómo los residentes de un edificio fuertemente afectado por los sismos salían con maletas llenas de lo poco que lograron rescatar. Otras personas retiraban los escombros.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.EFE

lb-bam-sc-rbc/icn

(foto)(audio)(video)