Venezuela excarcela a tres alemanes, asegura la ONG Foro Penal

1 minuto

Caracas, 16 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este viernes la excarcelación de tres alemanes que habían sido detenidos en el país «arbitrariamente».

En su cuenta de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que entre los tres alemanes está Oleg Ziesmann, quien fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, en un contexto de crisis política tras su cuestionada reelección en 2024.

Los dos ciudadanos alemanes restantes, agregó Himiob, son Gunter Sandau, detenido el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, arrestado el 4 de julio de 2025.EFE

rbc/bam/cpy