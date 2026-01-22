Venezuela excarcela al yerno de Edmundo González en su nueva relación con Trump

afp_tickers

5 minutos

Las autoridades de Venezuela excarcelaron el jueves al yerno de Edmundo González Urrutia, rival del presidente depuesto Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024, en medio de los compromisos que asumió la nueva presidenta interina con Estados Unidos tras el bombardeo del 3 de enero.

Delcy Rodríguez asumió el poder luego de la captura de Maduro, de quien era vicepresidenta, y dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y el compromiso de liberar presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.

Su agenda incluye además una reforma a la ley de Hidrocarburos, que se discutirá este jueves en el Parlamento venezolano con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

Rodríguez tiene previsto incluso una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en una fecha por determinar.

– «Lucha estoica» –

Rafael Tudares está casado con una de las hijas de González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en lugar de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, inhabilitada para participar en los comicios.

Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades, acusadas de servirle. González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude.

Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

Tudares fue luego detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela. Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo fue calificado de «represalia» por el exrival de Maduro.

«Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada», escribió Mariana González en la red X.

«Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año», añadió.

González Urrutia dijo que la excarcelación de su yerno «refuerza» sus pedidos por «la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición».

«Mi compromiso es con la verdad», aseguró en un video difundido en la misma plataforma.

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 presos políticos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio del gobierno el 8 de enero.

El proceso ha sido muy lento. Decenas de familiares duermen frente a la cárceles con la esperanza de ver salir a sus presos en libertad.

Entre los opositores que siguen aún en la cárcel destaca Juan Pablo Guanipa, importante aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

Está igualmente Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro; y el activista Javier Tarazona, detenido desde 2021 por «terrorismo», «traición» e «incitación al odio».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».

– «Sin temor alguno» –

Rodríguez está en teoría encargada del gobierno hasta el regreso del gobernante, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

La Constitución estipula que gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.

La nueva presidenta, sin embargo, ha tomado rienda total del gobierno. Ha cambiado ministros e impulsado leyes como la reforma a la ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda Trump para la Venezuela pos-Maduro.

El miércoles reestructuró igualmente los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país.

La mandataria ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy, muy listos», en referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita de la presidenta en una fecha aún por definir.

«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo el miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.

Venezuela es, de igual modo, aún el principal aliado de Cuba. En una llamada con Rodríguez este jueves, el presidente Miguel Díaz-Canel le manifestó el «respaldo y solidaridad» de La Habana.

La mandataria interina sigue bajo sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

jt/avl/atm/nn