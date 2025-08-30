The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela exige a EE.UU. alejarse de sus costas y ocuparse de sus «terribles problemas»

Caracas, 30 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó este sábado a Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas de su país y a ocuparse de los «terribles problemas» que, dijo, sufre el país norteamericano, a cuyo Gobierno el chavismo acusa de desplegar «buques de guerra» en el mar Caribe como parte de sus «acciones hostiles».

«Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela», expresó durante la última jornada de la segunda etapa del alistamiento de milicianos que comenzó el viernes, convocada por el mandatario Nicolás Maduro en respuesta a las «amenazas» de EE.UU.

El Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó el martes de que EE.UU. planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas la próxima semana.

Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EE.UU. cese sus «acciones hostiles».

Rodríguez volvió a advertir este sábado que Venezuela será la «peor pesadilla» de EE.UU. y que «las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir» a la nación suramericana.

«Lo deben tener muy claro, (EE.UU.) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas al día de hoy, problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis», señaló la funcionaria.

Entretanto, la también ministra de Hidrocarburos aseguró que el pueblo venezolano se prepara para «defender cada milímetro» de su territorio ante la intención que, aseguró, tiene Washington de «agredir» al país caribeño para «apoderarse» de sus «inmensas riquezas energéticas».

Además, rechazó los señalamientos por parte de EE.UU. de que Venezuela se haya supuestamente convertido en un Estado narcoterrorista, lo que la vicepresidenta calificó como «una de las peores farsas y patrañas».

«Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de narcotraficante. Venezuela, ustedes lo saben, es un pueblo de paz, es un pueblo de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo», dijo Rodríguez desde el estado Carabobo (norte), donde pidió que «no se quede nadie sin alistarse» en la Milicia.

Este proceso de alistamiento forma parte del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el planteamiento de EE.UU. de un despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».

Venezuela también lleva a cabo, según las autoridades, un despliegue de buques de «mayor porte» en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.EFE

