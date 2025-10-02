Venezuela exige a EE.UU. cesar «postura guerrerista» tras denunciar incursión de aeronaves

1 minuto

Caracas, 2 oct (EFE).- Venezuela exigió este jueves al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, cesar lo que califica como una postura «guerrerista», tras denunciar una «incursión ilegal de aeronaves de combate» del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Venezuela exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional», dijo el Ejecutivo de Nicolás Maduro en un comunicado.EFE

csm/lb/enb