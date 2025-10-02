The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Venezuela exige a EE.UU. cesar «postura guerrerista» tras denunciar incursión de aeronaves

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Caracas, 2 oct (EFE).- Venezuela exigió este jueves a EE.UU. cesar lo que califica como una postura «guerrerista», tras denunciar una «incursión ilegal de aeronaves de combate» del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas, en el mar Caribe, un hecho que, anunció, denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y otras instancias como la Celac.

«Venezuela exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional», dijo el Ejecutivo de Nicolás Maduro en un comunicado.

La Administración chavista rechazó «enérgicamente la incursión» de esas aeronaves que, señaló, fueron detectadas este 2 de octubre «dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía», lo que, además, fue identificado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai).

A juicio de Caracas, esta maniobra, también avistada por una «aerolínea colombiana», representa «una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional».

«Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado», reza el texto suscrito por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, Venezuela aseguró que «no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera» y que «ejercerá plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional».

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá en alerta permanente con su Sistema Integrado de Defensa Aeroespacial», indicó.

Además, adelantó que denunciará el incidente ante la ONU, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin, afirmó, de que «se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas».

Previamente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había denunciado el «acoso militar» por parte de «aviones de combate» cerca de las costas venezolanas.

Según el funcionario, se detectó la presencia de «más de cinco vectores» con «características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies».

EE.UU. ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Venezuela denuncia esta movilización como una amenaza en su contra y como parte de un plan para propiciar un «cambio de régimen» en el país.EFE

csm/lb/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR