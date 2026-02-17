Venezuela expresa sus mejores deseos a Gobiernos de China y Vietnam por el Año Nuevo lunar

Caracas, 17 feb (EFE).- La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este martes sus «mejores deseos» al Gobierno del presidente chino, Xi Jinping, y al del vietnamita, Luong Cuong, con motivo de la entrada del Año Nuevo Lunar.

En redes sociales, Rodríguez felicitó a todos los pueblos del mundo que lo celebran y deseó que este año «traiga energía, valentía y nuevas oportunidades para la paz, el desarrollo y la hermandad».

«De manera especial, extendemos nuestro abrazo solidario y nuestros mejores deseos a los pueblos y Gobiernos de China y de Vietnam, así como el resto de las naciones del Asia oriental, con quienes compartimos la voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación, la amistad y el entendimiento», dijo.

El objetivo, agregó, es «construir un futuro de prosperidad compartida, en un mundo multicéntrico y pluripolar».

China y su diáspora en distintas partes del mundo celebran este martes la entrada del Año Nuevo lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego.

La tradicional cena de Nochevieja centra las celebraciones del año lunar y reúne en torno a grandes banquetes en hogares y restaurantes a millones de familias que se visten de rojo y encienden luces y fuegos artificiales.

La leyenda cuenta que lo hacen para espantar al monstruo Nian, que sale cada víspera de Año Nuevo.

Millones de ciudadanos chinos regresan por estas fechas a sus ciudades y pueblos natales en el conocido como ‘chunyun’, el mayor movimiento anual de población del mundo.

En el penúltimo día del año anterior, el de la Serpiente, el Ministerio de Transporte chino contabilizó 194,11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera. EFE

