Venezuela felicita a Guyana en fecha de independencia y le recuerda diálogo por Esequibo

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Caracas, 26 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela felicitó este martes a Guyana por el aniversario 60 de su independencia y recordó la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, el instrumento que establece las bases para una solución negociada y de diálogo en la controversia por el territorio Esequibo, que ambos países se disputan desde hace más de un siglo.

«El Gobierno Bolivariano expresa sus más sinceras felicitaciones al pueblo de Guyana en conmemoración del aniversario de su independencia, lograda el 26 de mayo de 1966», dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que uno de «los primeros actos de la Guyana soberana fue firmar el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966», el cual indicó, constituyó «un primer paso hacia el diálogo y la cooperación» entre ambos países.

«Más que un compromiso entre naciones, el Acuerdo de Ginebra se convirtió en uno de los instrumentos más importantes para reafirmar la posición anticolonial de nuestros pueblos», apuntó el canciller al recordar que hoy Venezuela «continúa en la búsqueda de una solución justa y directa a la controversia del Esequibo, una secuela del colonialismo británico».

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en altamar, argumentando que el laudo arbitral es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio» en disputa.

Los países mantuvieron negociaciones por años con la mediación de las Naciones Unidas para resolver la controversia territorial que se agudizó en 2015, cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil, que opera en la zona por concesión de Georgetown, descubrió yacimientos petroleros.

Pero tras años de la mediación, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en 2018 el fracaso de los buenos oficios y, meses después, Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) argumentando que los límites de la frontera son los establecidos en el laudo de 1899.

Caracas rechaza el proceso en esta corte y en las últimas audiencias celebradas a inicios de mayo la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que cualquiera que sea el veredicto no lo reconocerá.

Este mismo martes con motivo del aniversario de la independencia de Guyana, el presidente Irfaan Ali afirmó que el territorio Esequibo «es y seguirá siendo guyanés». EFE

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