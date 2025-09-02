The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela felicita a Vietnam por su independencia y reafirma «hermandad estratégica»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela felicitó este martes a Vietnam con ocasión del octogésimo aniversario de su independencia, declarada en septiembre de 1945, y reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la «hermandad estratégica» que, dijo, mantiene con el país asiático.

«La revolución vietnamita, ejemplo universal de dignidad, resistencia y triunfo frente al colonialismo y al imperialismo, se hermana profundamente con el ideario de la revolución bolivariana, que también levanta las banderas de la soberanía, la autodeterminación, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos», expresó Caracas en un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil.

En el escrito, la Administración de Nicolás Maduro reafirmó «su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y hermandad estratégica» con Vietnam, que se emancipó del dominio francés y japonés tras organizar la llamada Revolución de Agosto.

En ese sentido, Venezuela rindió «homenaje a la memoria imperecedera» del líder revolucionario y expresidente vietnamita Ho Chi Minh (1951-1969), cuyo legado, considera, «seguirá iluminando las luchas de la humanidad por un futuro de dignidad, libertad y paz».

Este martes, Vietnam sacó a relucir su músculo militar en el 80º Día Nacional del país, con un amplio desfile que arrancó en la simbólica plaza de Ba Dinh, en la capitalina Hanói, y desplegó a 16.000 oficiales, que fueron contemplados por una multitud.

El arranque del multitudinario evento fue presenciado por autoridades vietnamitas, entre ellas el máximo dirigente del país, To Lam, y representantes internacionales como el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Venezuela y Vietnam, cuyas relaciones diplomáticas se establecieron el 18 de diciembre de 1989, mantienen con frecuencia encuentros e intercambios.EFE

dga/lb/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR