Venezuela felicita a Vietnam por su independencia y reafirma «hermandad estratégica»

2 minutos

Caracas, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela felicitó este martes a Vietnam con ocasión del octogésimo aniversario de su independencia, declarada en septiembre de 1945, y reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la «hermandad estratégica» que, dijo, mantiene con el país asiático.

«La revolución vietnamita, ejemplo universal de dignidad, resistencia y triunfo frente al colonialismo y al imperialismo, se hermana profundamente con el ideario de la revolución bolivariana, que también levanta las banderas de la soberanía, la autodeterminación, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos», expresó Caracas en un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil.

En el escrito, la Administración de Nicolás Maduro reafirmó «su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y hermandad estratégica» con Vietnam, que se emancipó del dominio francés y japonés tras organizar la llamada Revolución de Agosto.

En ese sentido, Venezuela rindió «homenaje a la memoria imperecedera» del líder revolucionario y expresidente vietnamita Ho Chi Minh (1951-1969), cuyo legado, considera, «seguirá iluminando las luchas de la humanidad por un futuro de dignidad, libertad y paz».

Este martes, Vietnam sacó a relucir su músculo militar en el 80º Día Nacional del país, con un amplio desfile que arrancó en la simbólica plaza de Ba Dinh, en la capitalina Hanói, y desplegó a 16.000 oficiales, que fueron contemplados por una multitud.

El arranque del multitudinario evento fue presenciado por autoridades vietnamitas, entre ellas el máximo dirigente del país, To Lam, y representantes internacionales como el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Venezuela y Vietnam, cuyas relaciones diplomáticas se establecieron el 18 de diciembre de 1989, mantienen con frecuencia encuentros e intercambios.EFE

