Venezuela firma un contrato con empresa de EE.UU. para desarrollo de dos campos petroleros

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Caracas, 18 ago (EFE).- Venezuela firmó este martes un contrato con la empresa estadounidense Hunt Oil para el desarrollo de dos campos de petróleo y gas en el este del país suramericano, informó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

La alta funcionaria, quien encabeza una delegación de visita en EE.UU., dijo en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que se trata de un contrato de participación productiva para «el desarrollo y apalancamiento de producción de los campos Caro y Carisito».

Henao aseguró que Hunt Oil es «una empresa de reconocida trayectoria» que va a «apuntar a la recuperación de producción» de esos campos.

Por otra parte, la ministra informó de una alianza con la transnacional tecnológica SLB (anteriormente Schlumberger) para el desarrollo de un «estudio integrado de yacimiento» en Venezuela.

Estos convenios fueron suscritos en la ciudad estadounidense de Houston, donde se encuentra Henao acompañada del viceministro de Geopolítica, Eduardo Ramírez; el vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa, Jovanny Martínez; y el encargado de negocios de Venezuela en EE.UU., Johan Álvarez.

La delegación participó este martes en un foro junto con el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit, señaló Henao en su cuenta de Instagram.

Venezuela y SLB firmaron el pasado junio en Caracas un memorando de entendimiento con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación en materia de servicios petroleros y de gas con «tecnología de vanguardia».

La producción de crudo venezolana alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día (bpd), un alza del 1,09 % respecto a junio, meses marcados por la emergencia derivada de dos potentes terremotos en la zona norte del país que dejaron al menos 6.438 muertos.

Según cifras oficiales, la producción ha aumentado un 29,8 % desde los 924.000 bpd de enero, cuando EE.UU., que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país suramericano se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, calificó recientemente la relación bilateral como «excelente». EFE

csm/gad