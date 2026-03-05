Venezuela firmará acuerdo con la petrolera Shell durante visita del secretario de EE.UU.

Caracas, 5 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, encabezan este miércoles una reunión en el país suramericano para suscribir acuerdos con la petrolera británica Shell, informó el Gobierno de Caracas, sin dar más detalles sobre los convenios.

Rodríguez y Burgum están acompañados por sus respectivas delegaciones, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), entre las que figura la encargada de Negocios estadounidense, Laura Dogu, y el representante diplomático de Venezuela ante el país norteamericano, el excanciller Félix Plasencia, quien previamente fue embajador en Reino Unido.

El viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, también participan en el encuentro.

El secretario de Interior de EE.UU. llegó el miércoles a Caracas para una visita de dos días acompañado de representantes de la Casa Blanca y de unas dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero. EFE

