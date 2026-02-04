Venezuela ha excarcelado ya a al menos 350 presos políticos, según ONG

2 minutos

Caracas, 4 feb (EFE).- Al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela, según la ONG Foro Penal, después de que autoridades del país anunciaran un proceso de liberación el pasado 8 de enero, tras la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Esa es la cifra de presos cuya excarcelación ha podido verificar el Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, desde el pasado 8 de enero hasta este miércoles a las 10:00 hora local (14:00 GMT), explicó el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en su cuenta de X.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos han sido excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les han impuesto medidas sustitutivas de la privación de libertad.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía -que debe aprobar el Parlamento que preside su hermano, Jorge Rodríguez- para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que cubre los gobiernos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

Foro Penal contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres, según un recuento hasta el pasado 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares, de acuerdo al boletín.

Por su parte, el Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

