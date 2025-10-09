Venezuela ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025

2 minutos

Caracas, 9 oct (EFE).- La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó este jueves que el país suramericano ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 que han afectado a más de 7.000 familias y que adjudicó a la crisis climática.

En la inauguración del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que sirve como «antesala» del encuentro climático COP30, la ministra dijo que el río Orinoco -el tercero más caudaloso del mundo- ha registrado un crecimiento, por las precipitaciones, que «supera los últimos 60 años».

«Producto de este aumento de lluvias, de inundaciones, que afectaron a más de 7.000 familias venezolanas, vemos incrementos también en la proliferación de vectores, de enfermedades asociadas a vectores, como consecuencia de lo que hoy se denomina cambio climático, crisis climática, emergencia climática», añadió.

Jiménez sostuvo que esta crisis es producto del «capitalismo depredador acabando con los territorios y con la vida».

«Hay que evaluar que es consecuencia de una política económica y de un modelo civilizatorio impuesto, que rompe la racionalidad de la vida», añadió.

La funcionaria indicó que este Congreso, que se celebrará entre este jueves y viernes, es para poder hacer «resonancia» en la COP30, que se llevará a cabo en noviembre próximo en Brasil.

«No necesitamos bonos verdes, no necesitamos revolución verde, necesitamos la revolución de los colores de los pueblos, con su identidad, con su lenguaje, con sus dialectos, con su poesía, con su estética, con su variedad, con su diversidad, con sus manifestaciones agroalimentarias», apuntó.

En agosto pasado, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti, informó que seis personas perdieron la vida tras las fuertes lluvias registradas en Venezuela.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, y también han afectado localidades del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Guárico (centro).EFE

sc/lb/cpy

(video)