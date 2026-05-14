Venezuela incauta más de 3,5 toneladas de droga en un estado fronterizo con Colombia

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Caracas, 14 may (EFE).- Un cargamento de 3,5 toneladas de droga fue incautado por las fuerzas de seguridad venezolanas durante un operativo llevado a cabo en el estado suroccidental de Apure, en la frontera con Colombia, informó este jueves el Ministerio de Interior y Justicia.

En total fueron decomisados 2.442 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.120 de marihuana, informaron las autoridades venezolanas en un mensaje publicado en las redes sociales que fue acompañado de fotos de una persona detenida y de decenas de paquetes.

Asimismo fue destruido un laboratorio en el que fueron hallados 1.200 litros de combustible y una aeronave.

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el Grupo de Operaciones Especiales.

En 2025, Venezuela incautó unas setenta toneladas de droga, según informó en diciembre pasado el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

El país caribeño redobló el combate contra el tráfico de drogas durante el segundo semestre del año pasado en medio del despliegue militar ordenado en el Caribe por Estados Unidos, que acusaba al entonces presidente Nicolás Maduro de supuestamente liderar una red de narcotráfico y que Caracas denunciaba como un plan para derrocar el Gobierno.

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses capturaron a Maduro en un ataque militar en Caracas y otros tres estados cercanos. Tras la detención, la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estableció acercamientos con Washington.

Venezuela y Estados Unidos acordaron el pasado 19 de febrero combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo, durante un encuentro que sostuvo en Caracas la presidenta encargada con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, según informó entonces el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela. EFE

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