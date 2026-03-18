Venezuela incauta más de 600 kilos de cocaína en estado fronterizo con Colombia

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Caracas, 18 mar (EFE).- Autoridades militares y policiales venezolanas incautaron 631,5 kilogramos de cocaína y una aeronave en el estado Apure (suroeste), fronterizo con Colombia, informó este miércoles el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

También fueron destruidas seis instalaciones logísticas de «actividades delincuenciales y terroristas asociadas al narcotráfico» en la región llanera, así como una pista de aterrizaje clandestina, indicó el militar en Instagram.

«Venezuela es zona de paz donde se lucha a diario contra el flagelo del narcotráfico que permea nuestro territorio nacional para usarlo como plataforma de extracción», agregó.

El pasado 3 de marzo, Hernández Lárez informó de la destrucción de una aeronave en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia).

El año pasado, la Fuerza Armada destruyó unas 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico, según informó a finales de 2025 el Comando Estratégico Operacional de la fuerza militar.

También en 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era «cocaína destinada a mercados europeos», según informó el pasado diciembre el Superintendente Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan. EFE

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