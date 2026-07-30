Venezuela inicia la construcción de casi 2.000 viviendas para los afectados por terremotos

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Caracas, 30 jul (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que el Gobierno inició la construcción de 1.875 viviendas para los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado 17.907 personas sin hogar, según el último balance oficial.

«Por orden de la presidenta (Delcy) Rodríguez, hemos iniciado la construcción de 1.875 viviendas dignas, al paso más acelerado que podamos, a los efectos de devolverles sus viviendas a aquellos que la perdieron en la tragedia», dijo Rodríguez, hermano de la mandataria, en un video difundido en su canal de Telegram.

Añadió que los terrenos donde se están dando las construcciones fueron estudiados por geólogos, ingenieros y arquitectos y se realizaron los estudios geofísicos correspondientes «para determinar la seguridad» para construir.

En el video, Rodríguez se muestra acompañado por personal de obras durante un recorrido en un terreno baldío. Informó que visitó tres de los cinco terrenos listos para la construcción.

Entre las zonas, mencionó Catia La Mar, ubicada en el estado costero de La Guaira, y de las más devastadas por los terremotos que han dejado más de 5.500 fallecidos.

Hace tres semanas, Rodríguez dijo durante una rueda de prensa que, según cálculos iniciales, se requerirán 25.000 viviendas. La mandataria encargada además ha prometido entregar viviendas a los afectados antes de que termine el año.

El pasado 20 de julio, 240 familias afectadas recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno, el cual espera entregar 4.000 antes de fin de año.

La ONG TECHO, con presencia en 18 países de América Latina, planea construir al menos 200 viviendas prefabricadas en el país, dijo a EFE este jueves Juan José Ayarza, director ejecutivo global de la organización.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ha dejado 856 edificios colapsados y 190 afectados, y al menos 24.477 personas viviendo en campamentos transitorios, según el último balance oficial del pasado 24 de julio.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos. EFE

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