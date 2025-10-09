Venezuela insiste en que EE.UU. quiere «apoderarse» de los hidrocarburos del planeta

2 minutos

Caracas, 9 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves, durante su participación en el XIV Foro Internacional del Gas de Rusia, que Estados Unidos quiere «apoderarse» de los hidrocarburos del planeta, para, según dijo, sostener su «dominio hegemónico».

«Especialmente Estados Unidos quiere apoderarse de los hidrocarburos del planeta, del petróleo, del gas, de Venezuela, de Rusia, de Irán, para poder sostener su dominio hegemónico en el mundo frente a este nuevo mundo que se construye, que se erige y que tiene vanguardia en los países de los BRICS», afirmó Rodríguez en su discurso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La también ministra de Hidrocarburos sostuvo que Venezuela tiene las reservas más grandes de gas en la región y, en ese contexto, aseguró que el país ya está trabajando en proyectos con «importantes transnacionales» de gas para «exportar su primera molécula».

Rodríguez mencionó que Rusia tiene inversiones en gas en la costa afuera de Venezuela y señaló que la reciente aprobación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con el país euroasiático permitirá la consolidación de las relaciones en materia energética.

«Permitirá que nuestra relación estratégica energética se consolide, crezca y se proyecte hacia un futuro de felicidad para nuestros pueblos, para el pueblo de Rusia, para el pueblo de Venezuela, con una mirada puesta en el porvenir de la felicidad de nuestros pueblos y de defensa de la soberanía energética de nuestros recursos hidrocarburos», añadió.

El tratado entre Venezuela y Rusia fue aprobado el pasado 30 de septiembre por el Parlamento venezolano en medio de un despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe, cerca de aguas del país suramericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que para Caracas es un plan para propiciar un «cambio de régimen» e imponer un gobierno «títere».

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer «una guerra en el Caribe y Suramérica», por lo que expresó: «Si lo gringos atacan, responderemos».EFE

sc/lb/nvm

(video)