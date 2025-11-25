Venezuela insta a aerolíneas a reanudar sus vuelos antes del mediodía del miércoles

1 minuto

Caracas, 25 nov (EFE).- Venezuela advirtió este martes de que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en el país tras el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. sobre una «situación potencialmente peligrosa en la región» tienen hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de «vuelo permanente».

«El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas», dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado, dio un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas en una reunión el lunes y que entró en vigor a mediodía, hora local.EFE

