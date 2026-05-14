Venezuela lanza un plan para reestructurar su deuda pública externa

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Venezuela anunció el miércoles el inicio de un plan de reestructuración de su enorme deuda pública externa, un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro.

En 2017 el país empezó a incumplir los pagos de bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Las sanciones estadounidenses limitaron desde 2018 aún más la capacidad de pago del gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en una incursión estadounidense en enero. Bajo presión de Washington, ha impulsado reformas petroleras y mineras para incentivar al capital privado.

En tanto, Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra Venezuela con licencias que facilitan negocios, permiten trámites legales y ahora abren las puertas a una futura reestructuración de deuda.

«Venezuela anuncia hoy el lanzamiento formal de un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de PDVSA», informó la vicepresidencia económica en un comunicado publicado en redes sociales.

La escueta misiva no ofrece detalles. «Venezuela cumplirá sus compromisos de manera sostenible», ratifica.

Recientemente, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó «determinados servicios al gobierno de Venezuela en relación con una posible reestructuración», pero mantiene restricciones para transacciones con bonos de deuda.

El Banco Central de Venezuela no publica datos oficiales sobre la deuda pública externa desde 2018, cuando el monto ascendía a casi 90.000 millones de dólares.

Otras estimaciones privadas la proyectan en torno a 150.000 millones de dólares al sumar deudas con organismos multilaterales, laudos arbitrales por expropiaciones y otros compromisos.

Expertos aclaran que se trata de un anuncio simbólico, pues todavía no se cumplen ciertas condiciones para iniciar el proceso: aún pesan sanciones contra el país y persiste la opacidad informativa en la tenencia de la deuda.

«Venezuela no cuenta con las capacidades necesarias para iniciar formalmente el proceso de renegociación de la deuda, no solo por las sanciones, sino también por cuanto todavía no hay claridad en cuanto al monto total de la deuda pública», dijo a la AFP el abogado José Ignacio Hernández.

El experto matiza que este anuncio puede facilitar «un proceso ordenado y consensuado de renegociación».

Venezuela reanudó su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, clave para facilitar la negociación con los acreedores.

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