Venezuela liberó a un ciudadano checo acusado de complot contra Maduro

Venezuela liberó a varios ciudadanos de países europeos, incluyendo a un checo detenido en septiembre de 2024 y acusado de participar en un presunto complot para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro, anunció este viernes la cancillería de República Checa.

Jan Darmovzal, de 35 años de edad, había sido detenido junto a cuatro ciudadanos estadounidenses y dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, según la ONG Foro Penal.

Los dos españoles fueron liberados esta misma semana, según Foro Penal, y al menos dos de los estadounidenses recobraron previamente la libertad.

Además de Darmovzal fueron liberados ciudadanos de Albania, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Rumania y Ucrania, de acuerdo con la cancillería checa.

«Tras varias semanas de intensas negociaciones, hemos asegurado la liberación de Darmovzal de una prisión venezolana», dijo a la prensa el ministro checo de Relaciones Exteriores, Petr Macinka.

«Hemos enviando un avión, que ya está en camino. Llevaremos a todos los presos liberados a casa», agregó.

Cuando Darmovzal y los otros fueron detenidos, luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, el gobierno de Venezuela afirmó haber incautado 400 fusiles.

Los gobiernos de República Checa, Estados Unidos y España negaron cualquier participación en el complot.

La oposición venezolana afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor de la elección, aunque las autoridades concedieron la victoria a Maduro.

Éste resultó depuesto en una incursión de tropas especiales de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, y fue llevado, junto con su esposa Cilia Flores, hasta Nueva York, donde se encuentra en una prisión.

Desde que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de forma interina, el gobierno de Venezuela comenzó la liberación de detenidos por razones políticas, en un gesto de buena voluntad.

