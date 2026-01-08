Venezuela libera cifra «importante» de presos bajo «influencia» de Trump

Venezuela comenzó a liberar este jueves a un «número importante» de detenidos por razones políticas, una medida que para la Casa Blanca muestra la «influencia» de Donald Trump en el país tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Se trata de las primeras excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras los ataques militares de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras», dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina.

Cinco de los presos liberados son españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, informó el gobierno español. El canciller español indicó que se trata de la activista Rocío San Miguel.

Su abogada, Theresly Malave, dijo a la AFP en Caracas que la activista «está bien».

«Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano», afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

Jorge Rodríguez no precisó cuántas personas o quiénes quedarán en libertad pero agradeció las gestiones del gobierno español, brasileño y catarí en el asunto.

La oenegé Foro Penal, que contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares, celebró la «buena noticia».

En el conocido centro de detención El Heicoide, un puñado de familiares de detenidos se acercan a buscar información. Policías le impiden llegar hasta la puerta para preguntar, constató la AFP.

«Estoy nerviosa. Dios quiera que esto sea una realidad», dijo la madre del activista político Juan José Freites, coordinador de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado.

Atalí Cabrejo contó que su hijo fue «secuestrado» por fuerzas del Estado hace dos años en su casa. «He sentido miedo, mucho terror, mucho nervios por la vida de ellos, por los otros que han sufrido», indicó.

Inmediatemente tras su captura, Maduro y su esposa fueron llevados a Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por narcotráfico y otros cargos.

– «Alivio» tras llamada de Petro a Trump –

El presidente colombiano Gustavo Petro mantuvo una charla telefónica el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump, que había amenazado días antes con atacar Colombia.

Ambos acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de «alivio» y «tranquilidad» después de la llamada, «pero no hay un ambiente (…) de triunfalismos», dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo a la AFP.

La presidencia de Colombia informó que Delcy Rodríguez visitará Bogotá en una fecha aún a definir para reunirse con Petro, que desea «contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela».

– EEUU en control de las ventas de petróleo –

Trump declara abiertamente que Estados Unidos dictará decisiones al gobierno interino venezolano, y éste aceptó negociar con Washington las ventas de petróleo del país.

El mandatario estadounidense sostuvo que Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo, en una entrevista publicada el jueves por el New York Times en la que celebró la «muy buena sintonía» con el gobierno interino en Caracas.

Trump ha alertado que Delcy Rodríguez pagará «un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro» si no cumple con lo que él quiere.

«¿Está Delcy realmente al mando? Sí, pero no como jefa de Estado soberana» sino «como administradora local de intereses estadounidenses», dijo a la AFP el exministro de Información de Venezuela, Andrés Izarra, en un correo electrónico.

«Su poder viene de Washington, no de estructura interna. Si Trump decide que ya no le sirve, se va como Maduro», añadió.

La operación estadounidense, que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, dejó 100 muertos e hirió a Maduro y su esposa, aseguró el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

El Senado estadounidense dio el jueves un paso importante para aprobar una resolución que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso.

La votación final, prevista para la próxima semana, es básicamente una formalidad. Sin embargo, el esfuerzo es visto como simbólico, ya que enfrenta una cuesta pronunciada en la Cámara de Representantes.

Rodríguez aceptó negociar con Washington la venta de petróleo a través de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En las calles de Caracas, los venezolanos se muestran divididos sobre este plan.

«Siento que tendremos más oportunidades si el petróleo está en manos de Estados Unidos que en manos del gobierno, porque Estados Unidos no sólo se va a encargar de la producción sino de administrar el dinero», dijo José Antonio Blanco, de 26 años.

Teresa González, de 52 años, dijo desconocer si el plan es bueno o malo.

«Está enredado porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, no se sabe, es una maraña. Uno lo que hace es buscar la manera de sobrevivir, si no trabajamos no comemos», dijo.

Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo pero la industria petrolera venezolana está sometida a sanciones de Estados Unidos desde 2019, durante la primera administración de Trump. Actualmente, Chevron es la única multinacional que opera en el país, debido a un permiso especial.

Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes en la Casa Blanca para analizar «la inmensa oportunidad que tienen ante sí» en Venezuela, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

China era hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano.

