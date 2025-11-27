Venezuela llama «locura imperial» que R.Dominicana autorice a EEUU a utilizar aeropuertos

Caracas, 26 nov (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró este miércoles como una «locura imperial» que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar de manera «provisional» dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación estadounidense ‘Lanza del Sur’.

«En las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan. A mí me dan ganas de reír que hoy veo que el presidente de República Dominicana (Luis Abinader) autoriza los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos. Pero ellos reciclan», dijo Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’. EFE

