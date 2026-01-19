Venezuela manifiesta su profundo pesar a España por el trágico accidente ferroviario

1 minuto

Caracas, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela manifestó este lunes su profundo pesar a España por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba, que causó la muerte de al menos 39 personas y heridas a otras más de cien.

«En nombre del pueblo venezolano, transmitimos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y expresamos nuestros deseos de pronta y plena recuperación a las personas heridas», señaló la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo chavista dijo que acompaña a España en esta «dolorosa contingencia y reafirma los lazos de respeto, amistad y cooperación» entre ambos países.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe que iba con destino a Huelva, que también descarriló.

Como consecuencia de este siniestro, al menos 39 personas han fallecido y otras 43 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde Adamuz, el lugar del accidente, que se dará con «la verdad» sobre la causa del accidente. EFE

sc/csm/psh