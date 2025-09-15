The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela mantiene comunicación «mínima» con EE.UU para regreso de migrantes, dice Maduro

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este lunes que su Administración mantiene una comunicación «mínima» con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes pero insistió en que las conversaciones con el Gobierno de Donald Trump están «deshechas».

«Las comunicaciones no están en cero, no están en cero, pero están deshechas, se mantiene un hilo básico con el señor McNamara que es un marine, un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá, él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve», dijo el mandatario en rueda de prensa. EFE

