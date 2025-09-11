Venezuela niega que quienes iban en la lancha destruida por EE.UU. fueran narcotraficantes
Caracas, 11 sep (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este jueves que las personas que viajaban en una lancha que destruyó Estados Unidos en alta mar fueran narcotraficantes y tampoco integrantes de la organización venezolana Tren de Aragua, como dijo la Administración de Donald Trump.
«Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua ni es narcotraficante ni llevaban drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos», manifestó Cabello, en una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE
rbc/lb/rf
(vídeo)